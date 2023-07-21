Москва, 21 июля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР. Об этом 21 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Также он рассказал, что около населённого пункта Ровнополье Запорожской области уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Как ранее передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области. Всего за сутки на херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.