Москва, 21 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ в Харьковской области, сообщили 21 июля в Министерстве обороны РФ.

Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции 18 июля поразили склад боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении.