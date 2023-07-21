Ростов-на-Дону, 21 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. В Волгодонске Ростовской области выявили два случая лихорадки Западного Нила, сообщили 21 июля в Роспотребнадзоре.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«В Ростовской области зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в городе Волгодонске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевание было выявлено в конце июня. Появление болезни связано с высокой температурой, из-за которой комары-переносчики активнее кусают жителей в поймах и дельтах рек.

Заразиться лихорадкой Западного Нила можно и в домах с затопленными подвалами, где размножаются комары, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Роспотребнадзоре заявили, что санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта усилен из-за случаев неустановленного заболевания в этой стране. Там отметили, что симптомы заболевания схожи с лихорадкой Денге, основными переносчиками которой являются комары Aedes aegypti.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что сотрудничают с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации.