Москва, 21 июля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Польша рассматривает возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск. Об этом 21 июля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

По его словам, у СВР есть информация о том, что на Западе появляется осознание того, что поражение Киева — это только вопрос времени и никакая помощь не способна поддержать Украину.

«В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины путём размещения там своих войск», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что за планами создания польско-литовско-украинского воинского соединения стоит намерение оккупировать часть Украины. По его словам, речь идёт не о каком-то сборище наёмников, а о регулярном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. Он добавил, что если польские войска войдут в отдельные области Украины, например во Львовскую область, то они, очевидно, там и останутся.