Москва, 21 июля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Западу уже не хватает украинского «пушечного мяса», поэтому на очереди жители Литвы, Польши и других стран, которые «не жалко». Об этом президент России Владимир Путин заявил 21 июля на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Zuma/TASS

По его словам, польские власти вынашивают свои реваншистские планы, но своему народу правды не говорят. А она заключается в том, что Западу явно не хватает отправляемых на бойню украинцев.

«Поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы — самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что авторам таких опасных игр стоит задуматься о последствиях.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент заявил на совещании, что украинские войска в зоне боевых действий несут огромные потери, результатов их контрнаступления нет. Не помогает Киеву даже техника НАТО, которая, как оказалось, отлично горит, а по своим характеристикам где-то проигрывает советскому вооружению.