Москва, 21 июля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Попытки Запада вовлечь в конфликт на Украине больше стран являются очень опасной игрой. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Кадр из видео Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ

«Скажу одно — это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях», — сказал Путин.

Он отметил, что польские лидеры рассчитывают сформировать под натовским зонтиком коалицию и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе совещания заявил, что Польша рассматривает возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск.

Путин отметил, что за планами создания польско-литовско-украинского воинского соединения стоит намерение оккупировать часть Украины. По его словам, речь идёт не о каком-то сборище наёмников, а о регулярном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины.

Глава государства дал указание Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.