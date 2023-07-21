Путин назвал опасной игрой попытки вовлечь в конфликт больше стран
Путин назвал очень опасной игрой попытки Запада вовлечь больше стран в конфликт на Украине
Москва, 21 июля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Попытки Запада вовлечь в конфликт на Украине больше стран являются очень опасной игрой. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Скажу одно — это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях», — сказал Путин.
Он отметил, что польские лидеры рассчитывают сформировать под натовским зонтиком коалицию и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе совещания заявил, что Польша рассматривает возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск.
Путин отметил, что за планами создания польско-литовско-украинского воинского соединения стоит намерение оккупировать часть Украины. По его словам, речь идёт не о каком-то сборище наёмников, а о регулярном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины.
Глава государства дал указание Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.