Москва, 21 июля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. К людям на Украине постепенно, медленно приходит «отрезвление», меняется общественное мнение и в Европе, заявил 21 июля президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

РИА Новости

«У людей на Украине всё чаще возникает вопрос, законный вопрос: «Ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие?» Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется», — сказал президент.

Путин уточнил, что и европейцы, и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины — это, по сути дела, тупик, пустая, бесконечная трата денег и сил. «А по факту — обслуживание чужих, далеко не европейских интересов», — добавил российский лидер.

Путин также заявил о том, что США выгодно затягивать конфликт на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Бразилии Луис да Силва во время саммита ЕС — СЕЛАК в Брюсселе заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине. Необходимо создать группу стран, способных содействовать достижению мира, когда наступит подходящий момент, добавил он.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал мирную инициативу, которую предложил бразильский президент. Нехаммер подчеркнул, что, с его точки зрения как канцлера нейтральной страны, важно поддерживать исходящие от Бразилии инициативы, которые способствуют прекращению боевых действий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка канцлером Австрии является позитивным сигналом. Также Захарова добавила, что все надеющиеся посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки не смогли и не смогут этого сделать, так как у России и латиноамериканских стран «добрые традиции взаимной симпатии, готовности к равноправному взаимодействию и взаимовыгодному диалогу на основе общепризнанных норм международного права».

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил в беседе с ИА Регнум, что поддержка Австрией мирной инициативы по разрешению конфликта на Украине говорит об общей усталости от постоянной помощи Киеву и истощённости Запада, а также о появлении миротворческой тенденции в Европе.