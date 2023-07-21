Москва, 21 июля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Командование специальной военной операции действует профессионально, заявил 21 июля президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Илья Питалев

«Командование специальной военной операцией действует профессионально», — сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Российский лидер подчеркнул, что солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически.

Несмотря на тысячи направленных Киеву иностранных советников и наёмников, результатов контрнаступления у Киева нет, заключил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что участие в российской спецоперации на Украине — это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью. Глава государства выразил уверенность, что имена участников СВО будут присвоены российским городам, улицам, паркам и школам.