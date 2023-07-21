Москва, 21 июля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсудил вопросы развития отношений со странами Африки, а также использование информационных технологий для обеспечения безопасности РФ.

РИА Новости/ Владимир Трефилов

«У нас сегодня несколько вопросов, один из них — это развитие наших отношений с друзьями на африканском континенте», — отметил российский лидер, напомнив, что скоро состоится саммит «Россия — Африка».

Не менее важный вопрос, подчеркнул президент, — использование информационных технологий применительно к обеспечению безопасности страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент на совещании с членами правительства заявил, что требования по использованию искусственного интеллекта должны стать обязательными для компаний, которые надеются получить субсидии из федерального бюджета. По словам главы государства, такие технологии несут прямую экономическую выгоду.

Кроме того, он одобрил идею сделать учебный модуль по искусственному интеллекту обязательным для вузов и заметил, что следует проработать все нормативные и финансовые вопросы поддержки центров ИИ.

Президент констатировал, что в настоящее время РФ — один из глобальных лидеров по внедрению цифровых технологий, но эти позиции важно постоянно укреплять.