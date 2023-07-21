Медведев предложил ЕС выполнить свои обязательства или умерить аппетит
Медведев предложил Евросоюзу выполнить свои обязательства или умерить аппетит
Москва, 21 июля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Евросоюзу следует или выполнить свои обязательства перед Россией, или умерить аппетит, заявил 21 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о зерновой сделке. Боррель ранее назвал Россию виновной в прекращении её действия и назвал «бессмысленными» требования Москвы о выполнении обещаний, данных ей ещё в июле 2022 года.
Боррель и власти ЕС в целом демонстрируют лицемерие, заявляя, что зерно с Украины якобы предназначено для беднейших стран, а в действительности мешая России проводить свои поставки в Африку, отметил Медведев.
Зерно с Украины в подавляющем большинстве следует в развитые страны, в том числе европейские, а когда Россия выходит из сделки, условия которой не выполняются, в ЕС начинают кричать «караул», отметил он.
«Пусть определится: или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.
Украина поставляла продукцию отнюдь не в беднейшие страны и просто зарабатывала на зерновой сделке, отмечал президент России Владимир Путин. Киевские власти использовали предоставленный коридор для подготовки терактов, заявляли в свою очередь в МИД РФ.
19 июля Путин заявил, что Россия может рассмотреть возможность возвращения к зерновой сделке, но лишь после того, как все обещания, которые были даны в июле 2022 года, будут выполнены.