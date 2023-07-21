Москва, 21 июля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Евросоюзу следует или выполнить свои обязательства перед Россией, или умерить аппетит, заявил 21 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ec.europa.eu

Так он прокомментировал высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о зерновой сделке. Боррель ранее назвал Россию виновной в прекращении её действия и назвал «бессмысленными» требования Москвы о выполнении обещаний, данных ей ещё в июле 2022 года.

Боррель и власти ЕС в целом демонстрируют лицемерие, заявляя, что зерно с Украины якобы предназначено для беднейших стран, а в действительности мешая России проводить свои поставки в Африку, отметил Медведев.

Зерно с Украины в подавляющем большинстве следует в развитые страны, в том числе европейские, а когда Россия выходит из сделки, условия которой не выполняются, в ЕС начинают кричать «караул», отметил он.

«Пусть определится: или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.

Украина поставляла продукцию отнюдь не в беднейшие страны и просто зарабатывала на зерновой сделке, отмечал президент России Владимир Путин. Киевские власти использовали предоставленный коридор для подготовки терактов, заявляли в свою очередь в МИД РФ.

19 июля Путин заявил, что Россия может рассмотреть возможность возвращения к зерновой сделке, но лишь после того, как все обещания, которые были даны в июле 2022 года, будут выполнены.