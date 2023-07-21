Кишинёв, 21 июля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В Молдавии врач отказался принимать пациентку из-за того, что она русская и говорит на русском языке, а также заявил о желании её расстрелять. Видео инцидента опубликовал «Sputnik Ближнее зарубежье» в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Мне хочется вытащить калашников и расстрелять вас, поскольку вы для меня враги сразу», — сказал он.

Молдавская республиканская клиническая больница отреагировала на инцидент, осудив произошедшее. «Наша позиция заключается в том, что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности», — сказано в заявлении, которое приводит «Sputnik Молдова».

В больнице принесли свои извинения за поведение врача и пообещали проанализировать случай в комиссии по этике учреждения.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что молдавское руководство стремительно дрейфует в сторону русофобии и отождествляет своё стремление к евроинтерграции с враждебным отношением к русскому народу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821027" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Я русских не оперирую, потому что это враги». Так врач в Молдавии отреагировал, когда узнал, что его пациентка русская

28 апреля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что официальный Кишинёв не допустит въезда в страну российского президента Владимира Путина, а также некоторых российских официальных лиц. Это уже произошло с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который намеревался принять участие в Конгрессе дружбы народов в Кишинёве.