Рим, 21 июля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. 95% зерна, которое Украина экспортировала в рамках зерновой сделки, направлялось не в Африку, но тем не менее прекращение этих поставок может привести к проблемам на африканском континенте и эти проблемы могут затронуть и Европу, заявил 21 июля в интервью La Stampa министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

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«Всё связано между собой. 95% зерна с Украины экспортировалось за пределы Африки, но когда у этих стран нет этого зерна, они начинают искать его в других местах, что не может не приводить к росту мировых цен. Как следствие, Африке становится всё труднее его покупать», — сказал министр.

Он пояснил, что эти процессы могут дестабилизировать и без того непростую ситуацию в африканских странах, а этот кризис может перекинуться и на Европу.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал Россию за выход из зерновой сделки, назвав «бессмысленными» заявления представителей Москвы о том, что Запад так и не выполнил данных России при заключении сделки обещаний.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России годом ранее обещаний так и не было выполнено.

Украина поставляла продукцию отнюдь не в беднейшие страны и зарабатывала на зерновой сделке, отмечал президент России Владимир Путин. Киевские власти использовали предоставленный коридор для подготовки терактов, подчеркнули в свою очередь в МИД РФ.

19 июля Владимир Путин заявил, что Россия может рассмотреть возможность возвращения к зерновой сделке, но только после того, как все обещания, которые были даны ещё в июле 2022 года, будут выполнены.