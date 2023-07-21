Мелитополь, 21 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. ВСУ проводят перегруппировку после провала наступления на ореховском участке фронта в Запорожской области. Об этом 21 июля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Враг ведёт перегруппировку личного состава и техники после провала очередной попытки прорвать нашу линию обороны», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он добавил, что на этом направлении российские войска основательно потрепали ВСУ, поэтому у них идёт перегруппировка, чтобы сформировать новые штурмовые отряды.

Рогов также отметил, что по местам скопления украинских военных наносятся удары артиллерией и беспилотниками. Тем не менее они готовятся к новому наступлению на этом участке, но очевидно, что у них явный недостаток в живой силе, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля Рогов сообщил, что российские военные остановили наступление ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. По его словам, противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнём, в том числе с применением авиации и артиллерии. Он отметил, что ВСУ не смогли вклиниться в первую линию обороны российских войск.