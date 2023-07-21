Киев, 21 июля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-35 — один из лучших самолётов, он представляет серьёзную угрозу для украинских военных. Об этом 21 июля сказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».

РИА Новости/ Владимир Астапкович Су-35

«У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолётов. Основной самолёт, который представляет для нас угрозу. Это нужно признать», — сказал Игнат.

Он также назвал используемые истребителем Су-35 ракеты Р-37 одними из самых опасных, которые угрожают ВСУ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Игнат заявил, что ВСУ не могут сбить российские ракеты «Оникс» с помощью своей системы противовоздушной обороны. По его словам, украинским средствам ПВО трудно обнаружить и сбить «Оникс», поскольку они летят на большой скорости и на малой высоте. Кроме того, добавил он, на марше ракета может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10–15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль.