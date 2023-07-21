Москва, 21 июля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на регулярном брифинге 21 июля не стал комментировать тему изменения призывного возраста в РФ, посоветовав обращаться за экспертным комментарием в Минобороны.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«В настоящий момент я ничего не могу сказать по этой теме, ведётся дискуссия в Думе», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля точка зрения по этому поводу.

Он рекомендовал журналистам обращать вопросы в Государственную думу и Минобороны, отметив, что главное в этом вопросе — экспертная точка зрения российского военного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2022 года согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении возраста призыва граждан и введении в армии других структурных изменений.

15 июня в ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект о резком повышении до 30 лет верхней границы призывного возраста. При этом сообщалось, что нижний предел будет подниматься от 18 лет до 21 года поэтапно.

В законопроекте предусмотрен переходный период до 2026 года. Предполагалось, что в 2024 году призывной возраст будет повышен до 19 лет, в 2025-м призыву будут подлежать мужчины с 20 лет, а в 2026-м призываться будут мужчины с 21 года. Верхний предельный возраст на уровне 30 лет установят уже с весеннего призыва 2024 года.

Однако 21 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижнюю границу призывного возраста решено оставить 18 лет. Он подчеркнул, что новые нормы не коснутся осеннего призыва 2023 года.