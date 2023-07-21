Москва, 21 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин «очень по-доброму» относится ко всем проявлениям творчества на тему специальной военной операции и считает это творчество важным для поднятия патриотического духа, заявил журналистам 21 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

Так Песков ответил на вопрос о новой песне певца SHAMAN (Ярослава Дронова) «Мой бой», представленной накануне, 20 июля. Клип на песню был снят в зоне проведения спецоперации и за сутки набрал более миллиона просмотров.

«Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества об СВО. Отрадно наблюдать, что многие пишут песни, стихи. Это очень важно для поднятия патриотического духа», — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, Дронов, рассказывая о своей новой песне, отметил, что в основу клипа легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также боевая хроника.

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Также 20 июля власти Канады объявили о включении SHAMAN в новый санкционный список. Певца, а вместе с ним и некоторых других деятелей культуры (директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, режиссёра Никиту Михалкова, певицу Юлию Чичерину и других) обвинили в поддержке усилий Кремля по «продвижению» специальной военной операции.