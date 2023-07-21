Москва, 21 июля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Заявления минобороны Украины о запрете судоходства в районе Керчи и судах, идущих в российские порты, несут опасность. Российская сторона анализирует риски, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июля журналистам.

Владимир Трефилов/РИА Новости

По его словам, киевский режим непредсказуем и ничем не гнушается, это подтверждено его причастностью к терактам. Поэтому заявление о том, что с 21 июля целями будут считаться все суда, идущие в направлении российских портов по Чёрному морю, несут опасность в том числе для гражданских судов.

«Потому что абсолютно непредсказуемый киевский режим, он не гнушается ничем, поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — сказал Песков.

Ситуация с судоходством в Чёрном море требует глубокого анализа, отметил он. Только после этого можно будет делать выводы и формулировать рекомендации, в том числе по поводу экспорта нефти по морю.

Ответственные ведомства РФ будут вырабатывать рекомендации с тем, чтобы минимизировать опасность, добавил представитель Кремля в ответ на вопрос о возможном изменении траекторий российских судов.

Как сообщало ИА Регнум, Украина с 21 июля объявила все суда, идущие в направлении российских портов на Чёрном море, перевозящими военные грузы. В Киеве также объявили, что судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля запрещено как опасное.

Ранее Минобороны России заявило, что с 20 июля потенциальными перевозчиками военных грузов будут считаться все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Дмитрий Песков пояснил журналистам, что заявление военного ведомства связано с прекращением зерновой сделки, а не с терактом на Крымском мосту.