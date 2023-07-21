Москва, 21 июля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Участники военной спецоперации, её герои являются сегодня самыми уважаемыми в России людьми, примером для подражания. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил на первом форуме ветеранов СВО, организованном фондом «Защитники Отечества».

Фонд «Защитники Отечества» Заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко

«Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участники специальной военной операции», — сказал Кириенко.

Он добавил, что эти люди знают, что такое историческая правда. Им предстоит сыграть главную роль в борьбе за умы молодёжи, в которой Россия, несомненно, победит.

Кириенко рассказал о беседе с участниками обновленной военной игры «Зарница», которая днём ранее прошла на Бородинском поле. Все ребята считают настоящими героями людей, защищающих страну с оружием в руках, и видят в них настоящий пример для подражания.

«Они смотрят на вас и хотят стать такими же», — добавил он.

Замглавы президентской администрации подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность за судьбу страны в момент вызова, когда против России была объявлена настоящая война.

Фонд «Защитники Отечества»

Как сообщало ИА Регнум, первый форум ветеранов СВО, собравший 150 участников военной спецоперации из разных регионов России, открылся в музее Победы в Москве 20 июля. Начальник управления президента по общественным проектам, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Новиков подчеркнул, что ветераны СВО — лучший пример патриотизма, служения отечеству и ответственности за его судьбу.