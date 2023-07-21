Кириенко назвал участников СВО самыми уважаемыми людьми в России
Кириенко: в России сегодня нет более уважаемых людей, чем герои СВО
Москва, 21 июля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Участники военной спецоперации, её герои являются сегодня самыми уважаемыми в России людьми, примером для подражания. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил на первом форуме ветеранов СВО, организованном фондом «Защитники Отечества».
«Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участники специальной военной операции», — сказал Кириенко.
Он добавил, что эти люди знают, что такое историческая правда. Им предстоит сыграть главную роль в борьбе за умы молодёжи, в которой Россия, несомненно, победит.
Кириенко рассказал о беседе с участниками обновленной военной игры «Зарница», которая днём ранее прошла на Бородинском поле. Все ребята считают настоящими героями людей, защищающих страну с оружием в руках, и видят в них настоящий пример для подражания.
«Они смотрят на вас и хотят стать такими же», — добавил он.
Замглавы президентской администрации подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность за судьбу страны в момент вызова, когда против России была объявлена настоящая война.
Как сообщало ИА Регнум, первый форум ветеранов СВО, собравший 150 участников военной спецоперации из разных регионов России, открылся в музее Победы в Москве 20 июля. Начальник управления президента по общественным проектам, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Новиков подчеркнул, что ветераны СВО — лучший пример патриотизма, служения отечеству и ответственности за его судьбу.