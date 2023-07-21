Москва, 21 июля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны и логистики Вооружённых сил Ирана бригадным генералом Ходжатоллой Корейши. Об этом 21 июля сообщили в российском оборонном ведомстве.

Владислав Тимофеев/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу провёл 28 июня телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и международную обстановку, а также двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество.