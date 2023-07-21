Москва, 21 июля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. У Варшавы и Киева прочные многоаспектные отношения, поэтому резкие высказывания польских официальных лиц следует воспринимать как осмысленную стратегию в преддверии парламентских выборов, перед которыми выгодно говорить о защите национальных интересов. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок.

SERGEY KOZLOV/EPA/ТАСС

Ранее замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский заявил, что Варшава будет поддерживать Киев только в тех вопросах, которые выгодны Польше и отвечают национальным интересам государства. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который ранее назвал намерение Варшавы продлить запрет на ввоз украинского зерна недружественным и популистским. Яблоньский в свою очередь заметил, что такое заявление следует считать «не слишком дипломатичным и рассудительным». Тем более что Варшава в достаточной степени помогает и поддерживает Киев, но в первую очередь должна руководствоваться своими интересами.

Как объяснил историк Борисёнок, резкое заявление Яблоньского в сторону Киева в первую очередь стоит воспринимать в контексте предстоящих выборов в Польше.

«Это предвыборный контекст, потому что оппоненты правящей партии «Право и справедливость», безусловно, будут обращать внимание на то, что проукраинская политика нынешних властей привела к не самым лучшим последствиям. То есть сейчас польские власти вдруг вспомнили о своей правоконсервативной позиции, которая заключается хотя бы на словах в защите национальных интересов. Поэтому за несколько месяцев до выборов поляки изображают из себя абсолютных защитников национальных интересов. После выборов риторика изменится», — отметил Борисёнок.

Эксперт объяснил, что есть и другие причины, объясняющие выпад замглавы польского МИД. Это связано, например, с тем, что киевские власти позволили себе употребить в одном предложении совершенно недопустимые, на их взгляд, явления — в одной обвинительной фразе упомянув и Россию, и Польшу. Борисёнок напомнил, что украинский премьер-министр начал с обвинений России из-за приостановки зерновой сделки, а потом обрушился с критикой и на страны Европы. Также, помимо прочего, в июле в Польше вспоминают жертв Волынской резни, а потому, как заметил Борисёнок, Шмыгаль выбрал самое неподходящее время для критики поляков. Тем не менее, по мнению историка, сейчас взаимоотношения Варшавы и Киева можно охарактеризовать как многоаспектные.

«Они очень близки, Варшава уже давно себе не принадлежит. Через Польшу приходится основной канал поставок вооружения, оттуда идёт много наёмников. И что бы ни говорила сейчас Польша, но она остаётся соратником Украины, а высказывание Яблоньского в основном относится лишь к эпизоду с зерновой сделкой», — пояснил историк.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин назвал поведение Яблоньского рассудительным, а само отношение Варшавы к Киеву — прагматичным.

«Поляки готовы помогать украинцам создавать проблемы для России, но для себя они этого делать точно не станут. В той ситуации, которая может нанести реальный вред и убытки Польше, власти выберут себя и свои интересы. А Киев же действительно считает, что все их союзники должны ставить украинские интересы превыше национальных», — отметил Жарихин.

По мнению политолога, если украинские власти будут продолжать позволять себе риторику в стиле высказывания Шмыгаля, то могут дождаться и от других союзников нелестных резких заявлений в ответ.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором раскритиковал действия польских властей. Он обвинил Польшу в популизме из-за намерения продлить запрет на ввоз украинского зерна в страны Евросоюза. По мнению Шмыгаля, это недружественный шаг.

18 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступление которого транслировало Польское телевидение, отказался открывать свой рынок для украинского зерна. Он добавил, что Еврокомиссия совместно с американской администрацией должна выработать соответствующие механизмы экспорта украинского зерна.

Как сообщало ИА Регнум, во время телеэфира польские депутаты Януш Ковальский и Дариуш Климчак перешли на нецензурную брань из-за импорта украинского зерна. Непотребные высказывания в телеэфире допустил представитель оппозиционной Польской народной партии Климчак в ответ на предложение оппонента не открывать польский рынок для зерна с Украины. Он обвинил Ковальского во лжи, указав на то, что правящая коалиция уже согласилась на ввоз украинского продовольствия в ущерб интересам польских сельхозпроизводителей.