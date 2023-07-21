Варшава, 21 июля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Американский разведывательный беспилотник разбился в окрестностях города Тшебень на юго-западе Польши, сообщила 21 июля радиостанция RMF FM.

TASS/EPA/EFREM LUKATSKY / POOL

Очевидец происшествия сообщил экстренным службам, что в момент падения дрона он прогуливался в лесу в Нижней Силезии и увидел, как «упал небольшой самолёт».

По данным радиостанции, дрон разбился во время учений, которые американские военные проводили на близлежащем полигоне.

После падения летательного аппарата не было взрыва или пожара, никто не пострадал.

«Найденный в Нижней Силезии беспилотник был взят на охрану соответствующими службами. Пока анализ показал, что мы имеем дело не с беспилотным летательным аппаратом противника. Ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для Польши», — написал в Twitter заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля польские власти сообщили об обнаружении примерно в 15 километрах от Быдгоща обломков неопознанного воздушного военного объекта. Тогда несколько польских СМИ со ссылкой на собственные источники написали об обнаружении фрагментов напоминающего обломки ракеты объекта с надписями на русском языке. Позднее появилась информация о принадлежности обломков польской армии. Журналист Кшиштоф Засада выяснил, что, вероятно, объект не имеет отношения к сторонам конфликта на Украине и может принадлежать армии Польши. При каких обстоятельствах объект упал, остаётся неизвестным.

15 ноября 2022 года на территории Польши в восьми километрах от границы якобы упала ракета неизвестной государственной принадлежности, в результате инцидента погибли два польских фермера, ехавшие на тракторе. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание комитета по делам национальной обороны и безопасности. В случившемся попытались сразу же обвинить Россию. В МИД Польши был срочно вызван российский посол.

Позже президент США Джо Байден сообщил, что упавшая в Польше ракета была запущена киевским режимом, а не Россией.