Москва, 21 июля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по изоляции района Чёрного моря, временно закрытого для судоходства. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кадр из видео Минобороны РФ

«В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в соответствии с планом боевой подготовки экипаж ракетного катера «Ивановец» выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в северо-западной части Чёрного моря.

В Минобороны отметили, что успешность выполнения боевого упражнения подтвердили данные телеметрии и видеоконтроль с беспилотников, судно-мишень было уничтожено.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Минобороны РФ объявило потенциальными перевозчиками военных грузов суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Это решение вступило в силу с началом суток 20 июля. Страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.