Деревня Бородино, Московская область, 21 июля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. На Бородинском поле в Московской области завершились финальные испытания конкурса «Зарница 2.0», сообщили 21 июля в пресс-службе Российского движения детей и молодёжи (РДДМ) «Движение Первых».

Пресс-служба РДДМ «Движение Первых»

Финал игры состоялся на территории музея-заповедника «Бородинское поле». Игра прошла с использованием современных технологий и помогла участникам получить целый комплекс новых навыков и знаний от управления дронами до противостояния информационным атакам, уточнили в пресс-службе.

«Обновленная Зарница, прежде всего, — это высокий технологический уровень, реальная подготовка обращению с современным оборудованием», — заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он добавил, что игра воспитывает чувство командной работы, требующей мужества и выносливости, патриотизма, и демонстрирует преемственность лучших традиций.

Как уточнили в пресс-службе, игра проходила в течение двух дней. Участники были разделены на четыре команды, названия которых определялись по цветам: красные, синие, зеленые и оранжевые.

Пресс-служба РДДМ «Движение Первых»

Пресс-служба РДДМ «Движение Первых»

После установки периметра и обеспечения безопасности лагеря команды успешно выполнили задания, чтобы получить необходимое оборудование, включая средства связи и дрон для проведения разведки.

Во второй день команды выполнили первую задачу, когда лазертаг-группа атаковала лагерь условного противника. Затем они покинули лагеря и прошли по маршруту через водные преграды, устраивая на своём пути засады и выявляя затаившегося противника.

Для выполнения задач необходимо было применять навыки современной разведки, включая управление беспилотником и применение методов радиоэлектронной борьбы. Подведение итогов состоялось у монумента Героям Бородинского сражения. Кириенко поздравил участников с приобретенным опытом и наградил победителей — ребят из команды «Оранжевые».

Пресс-служба РДДМ «Движение Первых»

Пресс-служба РДДМ «Движение Первых»

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в Подмосковье состоялась презентация обновленной военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая откроет череду региональных игр. Они пройдут в августе 2023 года в 11 регионах России. В первых соревнованиях регионального этапа приняли участие 125 юношей и девушек из четырёх регионов в возрасте от 15 до 16 лет.