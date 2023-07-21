Москва, 21 июля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Сын бывшего футболиста «Спартака» Михаила Дубинина скончался в больнице после падения из окна 5 этажа. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/Валерий Мельников

По его данным, утром 19 июля 65-летний экс-футболист Дубинин, зайдя на кухню своей квартиры, в которой проживает с супругой и 34-летним сыном Михаилом, заметил распахнутое окно. Выглянув, мужчина увидел своего сына, лежащим под окнами. Михаил Валентинович вызвал скорую помощь.

«С улицы Академика Челомея в Обручевском районе Москвы в ГКБ №7 им. С. С. Юдина был доставлен 34-летний Дубинин Михаил Михайлович с травмами, полученными при падении с высоты 5 этажа, которое произошло 19 июля около 10:30. Позже он скончался», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о смерти Михаила медики передали в полицию. Правоохранители по факту происшествия инициировали проверку. Оперативники опросили Михаила Валентиновича и его 60-летнюю супругу. Они объяснили, что их сын злоупотреблял алкогольными напитками, но 18 июля решил бросить пить. После отказа от алкоголя у Михаила появились признаки сильного психического расстройства. Сейчас по факту смерти мужчины проводится проверка. Известно, что у погибшего остался 8-летний сын.

Дубинин Михаил Валентинович родился 5 мая 1958 года. Был воспитанником школы ЦСКА (Москва), за который отыграл пять лет с 1976 по 1981 год. Также выступал за СКА (Ростов-на-Дону) и московский «Спартак», где партнерами Михаила были легенды клуба Федор Черенков, Ринат Дасаев и Олег Романцев.