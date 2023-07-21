Туроператоров освободили от НДС при продаже путёвок по России
Госдума приняла закон, освобождающий туроператоров от НДС при продаже путёвок по России
Москва, 21 июля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, освобождающий туроператоров от налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже путёвок по России. Об этом 21 июля сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Государственная дума приняла закон, согласно которому операции по реализации продукта в сфере внутреннего и въездного туризма будут освобождены от НДС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что норма будет действовать до 30 июня 2027 года. При этом она распространится на операции, которые проводились с 1 июля 2023 года.
Предполагается, что эта мера должна уменьшить налоговую нагрузку на туроператоров, что в перспективе поможет снизить стоимость туров в сфере внутреннего туризма.
Как передавало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин поручил отменить НДС за продажу туров по России. В течение почти пяти лет в стране будет действовать льготное налогообложение для туроператоров, которые занимаются продажей внутрироссийских туров.
19 июля Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сославшись на доклад премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил, что развитие внутреннего туризма в России имеет характер взрывного роста.