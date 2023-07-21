Москва, 21 июля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, освобождающий туроператоров от налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже путёвок по России. Об этом 21 июля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Илья Питалев/РИА Новости

«Государственная дума приняла закон, согласно которому операции по реализации продукта в сфере внутреннего и въездного туризма будут освобождены от НДС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что норма будет действовать до 30 июня 2027 года. При этом она распространится на операции, которые проводились с 1 июля 2023 года.

Предполагается, что эта мера должна уменьшить налоговую нагрузку на туроператоров, что в перспективе поможет снизить стоимость туров в сфере внутреннего туризма.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин поручил отменить НДС за продажу туров по России. В течение почти пяти лет в стране будет действовать льготное налогообложение для туроператоров, которые занимаются продажей внутрироссийских туров.

19 июля Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сославшись на доклад премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил, что развитие внутреннего туризма в России имеет характер взрывного роста.