Москва, 21 июля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сотни миллионов рублей, останется под домашним арестом ещё на три месяца. Это следует из решения Пресненского суда Москвы.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Блогер Елена Блиновская

Суд удовлетворил ходатайство следствия — Блиновская будет находиться под домашним арестом до 26 октября.

Блогеру инкриминируют неуплату налогов на более чем 918 млн рублей, а также отмывание средств в размере, превышающем 43 млн рублей. Она признала свою вину.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля суд наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов Блиновской и её мужа, на их коллекционные золотые монеты и примерно 100 млн рублей в различной валюте. Кроме того, арестован 21 объект недвижимости Блиновской в Москве, Московской и Ярославской областях.

Задержали «королеву марафонов» 27 апреля в Смоленской области, когда она пыталась добраться до границы с Белоруссией на автомобиле Maybach. Ранее она купила билет на самолёт до Казахстана.

Следствие полагает, что Блиновская с помощью схемы дробления бизнеса не уплатила более 918 млн рублей налогов в 2019–2021 годах. Для этого она перечислила свои доходы на счета 18 организаций и трёх индивидуальных предпринимателей. На судебном заседании 21 июня адвокат сообщил о возмещении блогером 30 млн рублей в рамках уголовного дела о неуплате налогов.