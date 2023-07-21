Москва, 21 июля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Большинство граждан России (76%) считает, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, следует из результатов опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение».

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Так, на вопрос, как глава государства работает на своём посту (скорее хорошо или скорее плохо), 76% граждан ответили, что хорошо, 12% — скорее плохо, ещё 13% затруднились с ответом.

Доверяют президенту России Путину 74% опрошенных, скорее не доверяют — 15%, ещё 11% затруднились с ответом.

Опрос был проведён с 14 по 16 июля, в нём приняли участи 1,5 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА Регнум, согласно итогам опроса ФОМ, большинство российских граждан — 84% — считает себя патриотами страны, при этом каждый третий считает, что патриотами должны быть все.

Уверены, что каждый гражданин страны должен быть патриотом, 33%. Личным делом каждого считают этот вопрос 63% (среди молодёжи показатель выше — 81%).