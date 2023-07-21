Большинство граждан России высоко оценило работу Путина
ФОМ: большинство граждан РФ считает, что Путин хорошо работает на своём посту
Москва, 21 июля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Большинство граждан России (76%) считает, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, следует из результатов опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение».
Так, на вопрос, как глава государства работает на своём посту (скорее хорошо или скорее плохо), 76% граждан ответили, что хорошо, 12% — скорее плохо, ещё 13% затруднились с ответом.
Доверяют президенту России Путину 74% опрошенных, скорее не доверяют — 15%, ещё 11% затруднились с ответом.
Опрос был проведён с 14 по 16 июля, в нём приняли участи 1,5 тыс. респондентов.
Как сообщало ИА Регнум, согласно итогам опроса ФОМ, большинство российских граждан — 84% — считает себя патриотами страны, при этом каждый третий считает, что патриотами должны быть все.
Уверены, что каждый гражданин страны должен быть патриотом, 33%. Личным делом каждого считают этот вопрос 63% (среди молодёжи показатель выше — 81%).