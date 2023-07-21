Москва, 21 июля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Планы создать систему специальных счетов, на которых будут аккумулироваться средства для оплаты коммунальных услуг, выглядят не очень перспективно, считает зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Об этом она заявила 21 июля корреспонденту ИА Регнум.

Известия/Дмитрий Коротаев

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на проект Минстроя сообщили, что началась разработка специальных счетов, на которых будет аккумулироваться плата за коммунальные услуги.

«Эта идея не очень перспективная, потому что сейчас есть достаточно инструментов для того, чтобы не допускать нецелевого использования средств, собранных на оплату коммунальных ресурсов, — сказала парламентарий. — В частности, два месяца неплатежей, и УК не просто несёт ответственность по договору, но ещё и лишается лицензии. И долго такие злоупотребления продлиться не могут».

А вот создание специальных счетов, по мнению депутата, — это такая история, которая точно потребует дополнительных платежей граждан, и ради оплаты ресурсников создавать такие спецсчета смысла нет. Как полагает законодатель, более перспективным направлением стало бы чёткое определение принципов работы ЕРЦ (единые расчётные центры. — Прим. ИА Регнум). Кроме того, можно заключить с банками соответствующее соглашение, и те смогут «расщеплять платежи» и делать так, чтобы оплата за ресурсы шла сразу ресурсникам, а не на счёт управляющей компании.

По её мнению, был бы хорош и специальный счёт для расчётов за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов. Потому что самая большая неразбериха для собственников заключается в том, что жильцы не понимают, сколько денег по дому собрано, сколько потрачено, какие услуги были оказаны и за какие деньги.

«У нас ведь были отменены обязательные требования к отчётности управляющей компании. Если бы у нас были отдельные счета и хотя бы отдельный учёт по каждому дому, то это бы сильно помогло собственникам проконтролировать процесс. А вот с коммуналкой, мне кажется, уже есть 1001 способ для тех ресурсников, которые хотят реально контролировать, куда идут их деньги», — сказала Разворотнева.

Кроме того, она напомнила, что собственники всегда могут перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

«Но ни одному собственнику это счастья не принесло, потому что одно дело, когда управляющая компания начинает спорить с ресурсником о качестве и объёмах ресурса, и другое дело, когда собственник остаётся с ресурсоснабжающей компанией один на один. И ничего не может доказать», — подытожила она.

В свою очередь Андрей Широков, председатель комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ, заявил, что на сегодняшний день финансовые потоки от собственников многоквартирных домов, которые пользуются коммунальными услугами, уже давно выстроены.

«Кроме того, российское законодательство позволяет РСО напрямую работать с собственниками многоквартирных домов, минуя управляющие организации, — сказал Широков. — Так пытались минимизировать потери денег, которые поступают от управляющих компаний ресурсоснабжающим организациям. Но как показало время — долги населения перед коммунальными предприятиями, которые находятся с ними на прямых отношениях, оказались выше чем долги тех, кто работает с РСО через управляющие компании».

По его словам, сегодня во многих субъектах Российской Федерации деньги к управляющей организации приходят в основном на содержание общедолевого имущества. А коммунальные деньги расскассируются сразу по тройственному договору в банки, куда поступают платежи от населения.

«И в 99% случаев эти деньги управляющих организаций вообще не доходили, — сказал Широков. — А теперь спецсчета. Что за спецсчета? Кто их должен открывать? Управляющие организации? Так к ним коммунальные деньги чаще всего не поступают».

Он подчеркнул, что больше половины ресурсных организаций работают напрямую с собственниками многоквартирных домов, минуя управляющие организации.

«И самое интересное — многомиллионные договора ресурсные организации заключают с управляющими организациями, которые имеют десятитысячный уставной капитал. То есть договор заключается со структурами, которые не обеспечены финансово его поддерживать. Управляющая организация зависит от населения. То есть если ресурсоснабжающая организация не получила вовремя деньги, то это произошло не из-за управляющей компании, а из-за того, что население вовремя не заплатило», — подытожил Широков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ввести новые специальные счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые, как предполагается, должны повысить прозрачность расчётов. В настоящее время жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не могут проверить, как используются эти средства. Последние оказываются в «общем котле», а жильцы могут контролировать трату этих средств лишь раз в год и уже не могут ничего исправить.

До этого в России появилась инициатива отказаться от бумажных платёжных квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и полностью перейти к их электронным аналогам. Сторонники этой идеи апеллируют к экологическим соображениям — в России больше 50 млн получающих бумажные платёжки домохозяйств, используется 50 тонн бумаги, которая затем попадает в мусор. Между тем производство бумаги сопровождается выбросом большого количества токсинов.