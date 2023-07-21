Одесса, Украина, 21 июля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. В Одесской области произошли взрывы. Об этом 21 июля сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Местные паблики сообщают о взрывах в Одесской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля представитель сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что в Одесской области взрывы повредили объекты логистики и административное здание. Есть попадание в складские помещения.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что после серии взрывов в центре Одессы произошёл пожар на площади 300 кв. метров. До этого в регионе объявляли воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.

Минобороны России 20 июля сообщило, что Вооружённые силы РФ нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

О каких-либо возможных ударах по Украине 21 июля Минобороны России не сообщало.