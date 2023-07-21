Москва, 21 июля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Большинство граждан России доверяют президенту Владимиру Путину, одобряют его деятельность. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Известия/Кристина Кормилицына Владимир Путин

Деятельность главы государства одобряют 74,4% граждан (+0,8 п. п. за неделю). Доверяют президенту 77,3% жителей страны (+0,1 п. п.).

Одобрение деятельности правительства высказали 49,8% опрошенных (+1,4 п. п.), а работы премьер-министра Михаила Мишустина — 51,2% респондентов. О доверии председателю правительства заявили 60,3% опрошенных (+0,4 п. п.).

Также в опросе приведено отношение к главам парламентских партий. Так, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,6% (+1,1 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,2% (+0,1 п. п.), председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 27,3% (-1,2 п. п.), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,2% (+1,0 п. п.).

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым доверие Путину высказали 78,6% граждан России. Его деятельность на посту главы государства положительно оценили 74,8% жителей страны.