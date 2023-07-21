Клип SHAMANа с кадрами из зоны СВО набрал 1 млн просмотров за сутки
Клип SHAMANа с кадрами из зоны СВО набрал 1 млн просмотров менее чем за сутки
Москва, 21 июля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Снятый в зоне проведения спецоперации клип певца SHAMAN (Ярослава Дронова) набрал 1 млн просмотров менее чем за сутки. Это следует из данных на сайте YouTube.
«1 млн просмотров», — говорится в описании ролика, опубликованного 20 июля.
Видео стало топовым на вкладке YouTube «В тренде» среди музыкальных роликов.
В клипе есть фрагменты с концертов певца в Мариуполе, Луганске, Геническе и других городах, съёмки военнослужащих в зоне боевых действий, медиков в больницах. В ролике также присутствуют кадры из городов Донбасса, разрушенных ударами ВСУ.
Как сообщало ИА Регнум, клип на песню «Мой бой» содержит документальные кадры из зоны СВО, он был снят в рамках благотворительного тура артиста по городам в новых регионах России.