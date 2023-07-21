Москва, 21 июля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Снятый в зоне проведения спецоперации клип певца SHAMAN (Ярослава Дронова) набрал 1 млн просмотров менее чем за сутки. Это следует из данных на сайте YouTube.

Кадр из видео

«1 млн просмотров», — говорится в описании ролика, опубликованного 20 июля.

Видео стало топовым на вкладке YouTube «В тренде» среди музыкальных роликов.

В клипе есть фрагменты с концертов певца в Мариуполе, Луганске, Геническе и других городах, съёмки военнослужащих в зоне боевых действий, медиков в больницах. В ролике также присутствуют кадры из городов Донбасса, разрушенных ударами ВСУ.

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Как сообщало ИА Регнум, клип на песню «Мой бой» содержит документальные кадры из зоны СВО, он был снят в рамках благотворительного тура артиста по городам в новых регионах России.