Москва, 21 июля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Тело основателя и председателя Совета директоров крупного сервиса доставки «Служба 77» Игоря Кудрякова обнаружили в квартире на Кудринской площади в центре Москвы. Ему было 63 года. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/Алексей Никольский

Кудряков скончался в квартире на Кудринской площади утром 20 июля. В последнее время он тяжело болел.

«В квартире в Пресненском районе Москвы обнаружено тело 63-летнего мужчины. Причиной смерти стало онкологическое заболевание», — рассказал собеседник агентства.

Кудряков Игорь Владимирович родился 04 апреля 1960 года. В начале 2000-х он создал и возглавил Совет директоров ЗАО «Служба Семьдесят Семь», которая быстро стала лидером в нише доставки товаров. По некоторым данным, ассортимент включал 15 000 наименований, а объём продаж в 2002 году составил 25 млн долларов. В том же году службу хотели выкупить владельцы сети «Перекрёсток», но сделка не состоялась. Компанию выкупил производитель биодобавок VIP Group, а Игорь Кудряков заработал на сделке 15 млн долларов. Позже он возглавил дистрибьюторскую фирму «ТДС-лоджистик», созданную председателем совета директоров «Перекрёстка» Львом Хасисом. В 2006 Кудряков занимал должность первого заместителя начальника Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». Затем он занимал должность генерального директора ООО «Заполярный торговый альянс», зарегистрированного в Норильске. Компания также занималась розничной торговлей. В 2014 году в суд обратились правопреемники предприятия, которые узнали, что в 2010 году Игорь Кудряков от имени «ЗТА» заключил фиктивный договор на поставку товаров с подставной фирмой. Проверка подтвердила, что предприятие потерпело убытки в размере 17 170 854 рублей. Эту сумму по решению суда должен был возместить Кудряков. Позже в Красноярском крае миллиардера признали подозреваемым по уголовному делу по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч.1 ст. 201 УК РФ). Какое-то время он числился скрывшимся от следствия, но был задержан и отпущен под подписку о невыезде.