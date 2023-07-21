Москва, 21 июля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Введение новых специальных счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые позволят повысить прозрачность расчётов, разрабатывает Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом 21 июля пишут «Известия».

РИА Новости

Отмечается, что сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании, и у них нет возможности проверить, используются ли они по назначению. Средства попадают в «общий котёл», а жильцы могут контролировать расходование этих средств только раз в год и уже не могут ничего исправить.

По словам депутата Госдумы Владимира Кошелева, недобросовестные компании могут расходовать деньги не по назначению.

При введении спецсчетов управляющие компании смогут переводить с них деньги только тем организациям, которые поставляют электричество, воду, и тепло. Это повысит контроль за средствами, а людям даст уверенность в том, что их деньги используются по назначению, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Российский экологический оператор (РЭО) предложил постепенно переходить от бумажных платёжных квитанций за жилищно-коммунальные услуги к их электронным аналогам. При этом для ряда категорий жителей многоквартирных домов, таких как пенсионеры, бумажные квитанции планируют сохранить.