Москва, 28 июля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Дорожное строительство в России идёт ударными темпами, и для дальнейшего успешного развития отрасли необходимы квалифицированные кадры. В 2023 году около пяти тысяч работников дорожно-строительной отрасли пройдут курсы повышения квалификации по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Росавтодор Студенты инженерно-строительного института Сибирского федерального университета

Активное участие в создании системы повышения квалификации принимает ведущий в этой отрасли вуз страны — Российский университет транспорта. По словам проректора Виталия Борща, «Безопасные качественные дороги» — один из самых успешных и результативных нацпроектов в России.

«Полагаю, что система повышения квалификации, которая встроена в процесс технологического перевооружения дорожной отрасли, сыграла в этом успехе заметную роль», — считает проректор.

С 2019-го по 2022 год благодаря нацпроекту уже отремонтировано, реконструировано и построено более 65 тысяч километров дорог. Это в полтора с лишним раза больше протяженности экватора. Впереди не менее амбициозные цели — в этом году обновят порядка 19 тыс. км дорог, поэтому обеспечить отрасль высококвалифицированными специалистами задача колоссальной важности.

В прошлом году по нацпроекту уже прошли переподготовку 4,8 тыс. дорожных работников. В 2021 году квалификацию повысили более 5 тысяч работников дорожного хозяйства. Сделать это можно не только офлайн, но и дистанционно.

Главный специалист испытательной лаборатории ГКУ «Ленавтодор» Оксана Браславская проходила повышение квалификации в Российском университете транспорта в 2021 году удаленно.

«Мы живем в такое время, когда одномоментного получения образования уже давно недостаточно. Важно, что дорожный нацпроект дает возможность обучаться, что называется, без отрыва от производства, когда днем ты на работе, а вечером осваиваешь учебную программу. Здорово, когда общая цель всей страны — создание качественных дорог — затрагивает развитие отрасли комплексно — от работы катка на трассе до образования», — отметила она.

Активную работу по обучению будущих дорожников ведут 19 профильных образовательных организаций и 85 филиалов, учредителями которых выступают Минтранс, Росавиация, Росжелдор и Росморречфлот.

На данный момент в вузах обучаются 229 тысяч человек: 136,4 тысячи ― по программам высшего образования, 92,6 тысячи ― среднего профессионального образования.

сайт Алтайского края Алтайские дорожники

Большое внимание при обучении студентов уделяется производственной практике, которую ребята проходят у подрядных организаций. Там они получают реальный опыт с учетом развития современных технологий.

Так, в Мурманской области студенты, выбравшие дорожные специальности и хорошо проявившие себя в учебе, начали производственную практику на объектах национального проекта. Например, студент-геодезист Мурманского строительного колледжа имени Н. Е. Момота Александр Утробин благодаря нацпроекту получил бесценный опыт. За два года практики он побывал на 20 объектах. На его глазах происходила реконструкция и капитальный ремонт автоподъезда к Териберке. Этот путь является единственной возможностью добраться по суше до старинного села, расположенного на побережье Баренцева моря. «Геодезия всегда была мне интересна, но только выйдя на реальную практику на объекты, я понял важность профессии», — поделился Александр.

За Северным полярным кругом готовить специалистов-дорожников помогает Институт арктических технологий Мурманского государственного технического университета (МГТУ). В связи с ежегодным увеличением объемов дорожных работ и большой потребностью в высококвалифицированных кадрах с 1 сентября 2020 года в вузе стартовала новая образовательная программа. Местные подрядные организации охотно берут на практику молодых специалистов, отметили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В Амурской области подготовку рабочих кадров для дорожно-транспортного сектора осуществляют семь государственных профессиональных образовательных организаций, а также два филиала вуза, реализующие программы средне-специального образования. Ежегодный выпуск — около 700 выпускников по 13 направлениям подготовки.

«Мы плотно сотрудничаем с сузами и вузами Благовещенска. Отмечу, что количество студентов 3–4-х курсов, проходящих практику на нашем предприятии, растет из года в год. Уже по итогам практических занятий в 2023 году трудоустроено три выпускника «Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — рассказала участник общественного совета минтранса региона Елена Зубина.

На Ямале 10 студентов АО «Мостострой 11» проходят стажировку на участке дороги Пуровск — Коротчаево, который сейчас ремонтируют по нацпроекту. Это единственная автомобильная дорога, которая объединяет Ямал с «большой землёй». Условия для молодых дорожников созданы самые благоприятные. За каждым из ребят закреплён опытный наставник. Ежедневно мастера ставят перед практикантами производственные задачи и курируют их выполнение на протяжении всей смены.

«Находиться продолжительное время на небольшом строительном участке, вдали от городов, конечно непросто, но здесь я получаю хороший профессиональный опыт, в том числе и опыт работы в условиях многозадачности. Я планирую продолжить карьеру в строительной отрасли и для меня это станет хорошей закалкой», — поделился студент Тюменского индустриального института Никита Щербин.

Важно, чтобы уже в процессе учебы студенты имели возможность изучать дорожные сооружения не только по картинкам. Например, в Красноярском крае группа студентов второго и четвертого курсов Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета (ИСИ СФУ) вместе с преподавателями побывала на строящемся северном мосту через Енисей. Учащиеся на практике ознакомились с проектированием и возведением искусственных сооружений, а затем побывали на правом берегу великой реки, где уже идет асфальтирование подъезда к мосту.

«Этот объект технически сложен, что является очень ценным опытом. Кстати, я сам выпускник 2014 года ИСИ СФУ и многие мои коллеги тоже окончили именно этот институт», — рассказал сотрудник подрядной организации Павел Белошапкин.

Красноярский край. Строящийся мост через Енисей

В прошлом сезоне студенты во время выездной практики на Высокогорском мосту познакомились с процессом монтажа металлоконструкций пролетных строений, возведения опор. Подобные выезды помогают учащимся больше узнать о дорожном хозяйстве и выбрать дальнейший карьерный путь.

«Теория гораздо легче воспринимается, когда можно осмотреть рабочий процесс, увидеть его результат непосредственно на реально существующем объекте», — говорит заведующий кафедрой автомобильных дорог и городских сооружений ИСИ СФУ Вадим Серватинский.

Во время таких выездов можно запросто задать вопросы специалистам и возможному работодателю прямо на месте, «в полях» — именно в тех условиях, в которых сегодняшним студентам предстоит работать, — добавил завкафедрой.

Росавтодор Студенты ИСИ СФУ и дорожники

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» к 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.

Новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными.