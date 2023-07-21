Киев, 21 июля, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Среди украинских военных зреет недовольство, которое может перерасти в общественные конфликты по всей стране. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на рассказ военного медика ВСУ.

Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Украинские бойцы, находящиеся на передовой больше года, страдают не только от физической, но и от умственной усталости. Они ведут себя как роботы и истощены эмоционально, говорится в статье.

«Нельзя скрыть тот факт, что в их рядах нарастает разочарование, и некоторые солдаты начинают задаваться вопросом, почему одни украинцы воюют, а другие нет», — заявил военный медик, упрекая правительство в Киеве за несправедливое распределение бремени войны.

Каждый так или иначе должен участвовать в военных действиях, в противном случае возникшая напряжённость грозит перерасти в социальный конфликт, констатировал он.

По его словам, «цену войны должны платить все», а не только военные. Собеседник издания предложил, к примеру, чтобы участники военных действий получили дополнительные права, а те, кто к ним не относится, — платили больше налогов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее воюющий на стороне Киева австралийский наёмник заявил, что на передовой происходят совершенно неприемлемые вещи, люди попадают в «настоящую мясорубку». По его словам, украинские солдаты постоянно подвергаются опасности из-за некомпетентности военачальников, кроме того, им угрожают расправой за высказывания.