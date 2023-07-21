Магадан, 21 июля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Глава Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины, которую сбросили с моста подростки. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе губернатора.

Телеграм-канал Сергей Носов Live Глава Магаданской области Сергей Носов вручает благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю

По данным следствия, ночью 9 июля 17-летний юноша и 16-летняя девушка приехали с потерпевшей на мост через реку в посёлке Ола, где юноша сбросил девушку с моста в реку. С целью скрыть преступление соучастница отправила с мобильного телефона потерпевшей ложное сообщение её подруге о намерении свести счёты с жизнью.

Крики потерпевшей услышал находившийся на берегу Аталай и спас её, вытащив из воды. В дальнейшем девушке была оказана медицинская помощь.

Местонахождение злоумышленников было оперативно установлено сотрудниками полиции. Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его соучастница в период следствия будет находиться под подпиской о невыезде.

Свидетелем этой ситуации стал турецкий строитель, который рыбачил неподалёку. Мужчина кинулся в воду и спас человека.

«Это достойный пример, настоящий мужчина», — сказал Носов, вручая благодарность

Как сообщало ИА Регнум, в феврале жильцы многоэтажного дома в Ярославле помогли беременной женщине и ребёнку покинуть горящую квартиру до приезда спасателей. Сначала мужчины вытащили из квартиры ребёнка, затем женщину.