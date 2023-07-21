Москва, 21 июля, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Проект о поэтапном повышении призывного возраста предусматривает границы с 18 до 30 лет, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

РИА Новости/Виталий Тимкив

По его словам, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года.

«Главное — то, что верхний предел это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее комитет Госдумы по госстроительству 20 июля одобрил ко второму чтению поправки об изменениях в КоАП, которые предусматривают повышение штрафов за несоблюдение закона о мобилизации. В частности, предлагается внести изменения в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учёту.

В Минобороны РФ предложили оповещать граждан о призыве в рамках мобилизации через СМС. Предлагается размещать уведомление о направлении повестки в личном кабинете в «Госуслугах» и направлять его СМС-сообщением. Изменения сократят сроки проведения оповещения по мобилизации и позволят повысить его качество.