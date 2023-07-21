Киев, 21 июля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Сильный пожар вспыхнул в центральном парке Киева «Гидропарк», сообщает 21 июля украинское издание Klymenko. Time.

Zuma/TASS

Парк расположен на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом.

«Сообщают о сильном пожаре в киевском «Гидропарке», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 июля мощные взрывы, помимо Одессы и области, звучали также в Николаеве, Киеве, Харькове, Запорожье и ряде других городов, контролируемых Украиной.

Удары по военным объектам в Одессе наносились и 18 июля. В Минобороны РФ назвали их «ударами возмездия» за теракты против России.