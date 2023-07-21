Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 21 июля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Житель Комсомольска-на-Амуре сбросил с высоты третьего этажа маленькую девочку, которую привела в его квартиру знакомая. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщила 21 июля пресс-служба следственного управления СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кадр из видео

По данным следствия, вечером 20 июля женщина, которая оказывала услуги няни по месту своего проживания, пришла в гости к своему соседу. С собой она привела девочку, которую нянчила. Взрослые принялись распивать спиртное.

«Ребёнок заплакал, из-за чего находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил её с балкона квартиры на землю», — говорится в сообщении.

Девочку госпитализировали с травмами. Решается вопрос о помещении мужчины под арест, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Комплексную правовую оценку дадут действиям матери ребёнка и няни.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге мужчина выбросил с высоты третьего этажа 13-летнего сына своей сожительницы, страдающего аутизмом. Жизнь мальчику спасли врачи, вовремя оказавшие помощь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3820990" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетней девочки

Пострадавшей девочке полтора года, у неё диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. 47-летняя няня отправилась к 37-летнему соседу после того, как поругалась с мужем. Она не успела остановить мужчину, разозлившегося на ребёнка из-за плача, но вызвала скорую помощь, привело подробности происшествия издание «КП».