Москва, 21 июля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Московский производитель 3DQuality, который выпускает 3D-оборудование, запустил производство интерактивного тренажера по шахматам для обучения и тренировки шахматистов различного уровня. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Столичные промышленники производят широкий ассортимент обучающей продукции, которая пользуется популярностью во всех регионах страны и за рубежом, также компании предлагают высокотехнологичное оборудование для обучения», — пояснил Овчинский. Он добавил, что разработка представляет собой интерактивное устройство для развития логического мышления и ручной моторики у детей разных возрастов. «Компания уже приступила к производству и ведет переговоры о поставках в образовательные учреждения страны», — отметил Овчинский.

Устройство предлагает различные уровни сложности и режимы игры. Так, система адаптирует тренировку под индивидуальные потребности и навыки, дает возможность анализировать ошибки и подбирать правильную стратегию. Также в устройстве есть функция подсказок правильного хода. Устройство совмещает в себе как компьютерные шахматы, так и классические, где металлические фигуры перемещает игрок.

Разработка получила положительные отзывы от различных образовательных центров, в том числе от ГБПОУ «Воробьевы горы», которое является одним из ведущих и крупнейших в системе дополнительного образования Москвы.

Компания 3DQuality работает на рынке с 2015 года и производит широкий ассортимент 3D-принтеров и 3D-сканеров. Сегодня она входит в число лидеров по разработке и выпуску 3D-оборудования.

Москва как центр российской промышленности делает ставку на развитие инновационных современных и экологичных производств. Сегодня каждое третье работающее в городе предприятие относится к высокотехнологичным.