Вашингтон, 21 июля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. В Пентагоне выявили факты хищения вооружения и техники, предоставленной Киеву западными союзниками, передаёт телеканал CNN со ссылкой на доклад ревизионного ведомства.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что в конце июня прошлого года организованная преступная группа при помощи поддельных документов вступила в добровольческий батальон и украла оружие. Согласно отчёту, датированному 6 октября 2022 года, заговор был раскрыт спецслужбами Украины.

В этот же период была раскрыта группа злоумышленников, которые под видом сотрудников гуманитарных организаций украли бронежилеты на $17 тыс.

Кроме того, в августе 2022 года на Украине обнаружили группу бойцов добровольческого батальона, похитивших 60 винтовок и почти 1000 патронов к ним.

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Великобритании угрожает приток незарегистрированного вооружения с Украины.

Если ранее приток незаконного оружия шёл в Европу из балканских стран, но теперь такая же, и даже большая, угроза исходит от Украины. Из-за украинского конфликта может появиться «больше оружия на улицах Мерсисайда».