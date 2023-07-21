Новосибирск, 21 июля, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Собака-поводырь погибла на троллейбусной остановке в Новосибирске от удара током. Предположительно, произошла импульсная токоутечка, сообщили 21 июля в мэрии города.

Алексей Даничев/РИА Новости

Очевидцы рассказали о произошедшем в соцсетях. По словам одного из них, когда женщина с собакой заходила в троллейбус, животное получило удар током и упало, из пасти пошла кровь. Прохожие помогли женщине дойти до ветклиники и отнесли туда собаку, но ветеринары оказались бессильны ей помочь.

«Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют», — сообщили в мэрии местному изданию NGS.

В городской администрации заявили, что троллейбус вышел на линию исправным. Утечка тока могла произойти в момент остановки, когда водитель удерживал педаль тормоза. Причины утечки выясняются. Владелице собаки выплатят компенсацию.

В ветеринарной клинике отметили, что собака была государственной. Труп направлен на вскрытие в Госветслужбу.

Снятые на остановке кадры появились в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». На видео видна лежащая возле троллейбуса чёрная собака, рядом — плачущая женщина.

«Сколько жаловалась, что эти троллейбусы неисправны», — сказала хозяйка собаки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Екатеринбурге 15-летний подросток погиб от удара током, когда пытался достать улетевший за забор футбольный мяч. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.