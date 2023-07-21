Луганск, 21 июля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Российские воздушно-космические силы нанесли групповые удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил 21 июля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Марина Лысцева/ТАСС Истребитель-бомбардировщик Су-34

Он уточнил, что в минувшие сутки групповым ударам различными средствами, в том числе армейской авиацией, подверглись украинские позиции в районах Белогоровки, Серебрянки, Невского, села Макеевки, Новосёловского, Тернов.

«Применение ракетно-бомбовых ударов, в том числе УПАБ-250, в очередной раз показало свою эффективность», — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Эксперт добавил, что ВКС без потерь вернулись в места дислокации после того, как нанесли огневое поражение противнику. Российские бойцы продолжают атаки в районе села Торского, а также в направлении посёлка Ямполь.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Минобороны проинформировало об отражении двух атак противника на краснолиманском направлении в районе Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 60 военнослужащих.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об активных боевых действиях на этом направлении. Он отметил, что под Красным Лиманом российским силам удаётся уничтожить большое количество украинской техники.