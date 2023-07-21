Москва, 21 июля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. В зоне спецоперации силами российской армии удалось отвоевать у ВСУ девять объектов на двуреченском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Алексей Коновалов/ТАСС Боевая работа расчета САУ 2С19 «Мста-С» в зоне проведения СВО

«На двуреченском направлении в ходе боя в районе населённого пункта Масютовка и станции Синьковка подразделения армии овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами», — сказал он, добавив, что противник потерял более взвода живой силы.

Кроме того, ВСУ лишились самоходной артустановки Krab производства Польши, станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

По словам Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы у населённого пункта Тищенковка была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика». Рядом с населённым пунктом Кудькова украинский вертолёт Ми-8 сбил расчёт ЗРК «Бук».

В районе Лиман Первый в Харьковской области уничтожен разведывательный беспилотник «Лелека-100», у посёлка Великий Выселок расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожил беспилотный летательный аппарат «Фурия», заключил военный.

Как сообщало ИА Регнум, артиллеристы Вооружённых сил России ударили огнём самоходных установок «Мста-С», буксируемых пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц Д-30 по позициям 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны в районе населённых пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Также артиллерия группировки сорвала попытку подразделений 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ провести ротацию на передовых позициях около населённого пункта Новоселовское.

По мнению бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, Украина сможет избежать полного уничтожения, если немедленно примет решение начать переговорный процесс с Россией. Когда дело коснётся территориальных договоренностей, русские не станут сдавать позиции, за которые они так упорно боролись, сказал он.