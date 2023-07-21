Лондон, 21 июля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Британская газета The Telegraph опубликовала первые кадры использования ВСУ американских кассетных боеприпасов. Видео опубликовано в Telegram-канале газеты с подписью: украинские солдаты получают кассетные бомбы для нападения на российские войска.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

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По информации The Telegraph, боевики применяют кассетные боеприпасы на купянском направлении.

По словам украинского офицера, эти снаряды позволяют накрывать очень большую площадь со скоплением живой силы или техники.

«Это помогает нашей пехоте отбивать атаки или закрепляться на новой позиции», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Украина уже неделю применяет переданные США кассетные снаряды. Об этом он сказал журналистам 20 июля.

Кирби заверил, что так называемые «лепестки» на полях военных действий ВСУ применяют с прошлой недели.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что в Вашингтоне были правы, когда ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением. В случае необходимости Россия использует зеркальные ответные меры, добавил глава государства.