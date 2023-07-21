Санкт-Петербург, 21 июля, 2023, 07:47 — ИА Регнум. На 74-м году жизни умер советский и российский актёр Вячеслав Голубков, сообщил Новомосковский театр драмы.

Кадр из фильма Геннадия Полоки «Республика ШКИД» (1966): «Трепещите, халдеи!»

Похороны умершего 19 июля артиста пройдут в Санкт-Петербурге. В Новомосковском драматическом театре актёр прослужил более 40 лет (1977—2018).

В девятом классе он прошёл пробы на роль «Японца» (Жоры Ионина) в знаменитую картину режиссёра Геннадия Полоки «Республика ШКИД». Несмотря на то, что актёров в картину набирали только из детских домов и спецприёмников, Голубков стал исключением, так как жил в полной семье.

После успеха картины актёру предлагали сниматься дальше, но родители потребовали окончить школу. После окончания школы Голубков поступил в Кемеровское музыкальное училище на курс актёрского мастерства, а затем учился в актёрской студии на базе Кемеровского областного театра, в Московском институте культуры на режиссёрском отделении. Он служил в Прокопьевском драматическом театре имени Ленинского комсомола. С 1977 года стал актёром Новомосковского драматического театра.

На его счету в театре более 100 ролей. Среди запомнившихся зрителям — царь Оберон в постановке «Сон в летнюю ночь» Шекспира, доктор Лушин — «Первая любовь» Тургенева, Кузьма Хирин — «Юбилей» Чехова, судья дон Гусман Бридуазон — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше, Кощей Бессмертный — «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился» Боганова.

В 2009 году Вячеслав Голубков сыграл эпизодическую роль в фильме «Бубен. Барабан» Мизгирева.