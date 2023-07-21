Новый, 513-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления о том, что Вооружённые силы России громят украинские позиции массированными налётами беспилотников. С таким напором не сталкивались даже американские военные, у которых есть боевой опыт нескольких десятилетий, пишет обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум. По его словам, атаки привели к тяжёлым потерям украинских войск в живой силе и технике.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Семь атак украинских боевиков на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях, две боевые бронированные машины противника уничтожены в районе Курдюмовки и Клещеевки.

В ночь на 21 июля вновь прогремели взрывы в Одессе, но подробностей пока нет.

Тем временем на краснолиманском направлении артиллеристы обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ) снарядами, начинёнными агитационными листовками, призывающими не участвовать в боевых действиях. По словам техника с позывным Редут, такие листовки разбрасываются на площади более квадратного километра.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.