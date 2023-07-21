Вашингтон, 21 июля, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Украина сможет избежать полного уничтожения, если немедленно примет решение начать переговорный процесс с Россией. Когда дело коснётся территориальных договоренностей, русские не станут сдавать позиции, за которые они так упорно боролись. К такому мнению пришёл бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

«Так что вам придётся быть реалистами в отношении того, что осталось от Украины сейчас. Если вы сделаете это сегодня, Украина сохранит хоть что-то, но, если мы ничего не предпримем, Украина будет просто уменьшаться в размерах и сжиматься до такой степени, что от неё почти ничего не останется», — сказал он на своем YouTube-канале.

Достичь договорённости с Москвой получится при согласии Киева на нейтральный статус, прекращение любой помощи из-за рубежа и выдворение всего персонала НАТО с Украины, заключил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля на заседании Совбеза ООН по Украине министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал стороны украинского конфликта немедленно приступить к мирным переговорам, поскольку условия с каждым днём становятся только хуже. Запад должен держать каналы связи с Россией открытыми, прилагать усилия для достижения мира, иначе надежды на урегулирование конфликта на Украине нет, признал глава венгерского МИД.

Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции. По его словам, российские войска ведут себя героически, неожиданно для противника забирают наиболее выгодные позиции, а все попытки ВСУ прорвать оборону не увенчались успехом.