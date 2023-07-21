Филадельфия, США, 21 июля, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден снова заблудился на сцене после своего выступления на мероприятии в Филадельфии, видео опубликовано на YouTube-канале GOP War Room.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На записи видно, как Байден в конце речи благодарит аудиторию. Затем он с озадаченным видом обращается к одному из помощников, жестикулируя руками. Сначала он стал двигаться в одном направлении, но резко остановился. Спустя несколько секунд Байден по указанию своего сотрудника развернулся и направился в другую сторону.

Как сообщало ИА Регнум, в июне ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи обратила внимание на визит президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине. Потерявшийся в пространстве Байден несколько секунд смотрел в никуда и выглядел, по словам телеведущей, дезориентированным.

По информации Politico, президент США Джо Байден при перелётах стал чаще пользоваться укороченным складным трапом. Два советника главы Белого дома признались на условиях анонимности, что команда Байдена старается использовать такой трап, чтобы снизить вероятность его падений.