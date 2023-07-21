Пекин, 21 июля, 2023, 05:48 — ИА Регнум. В МИД КНР сообщили, что при взрыве в Одессе 20 июля ударная волна снесла часть стен и выбила окна в здании генерального консульства в Китае. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что взрыв произошёл возле генконсульства Китая в Одессе. Никто из представителей дипмиссии не пострадал.

В китайском МИД заверили, что сторона принимает меры для обеспечения безопасности своего персонала на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве. Об этом заявил 20 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 20 июля о гибели ребёнка из-за удара украинского БПЛА по посёлку на северо-западе полуострова и о повреждении четырёх административных зданий.